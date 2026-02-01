ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସଂସଦୀୟ ବିତର୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ‘ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ’ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏକ ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲା। ନାଗରିକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ(ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲଥ୍ ଏମରଜେନ୍ସି) ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସଂସଦରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ଯୋଜନା ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଜେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Firing outside Rohit Shetty Home: ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିଚାଳନା: ତଦନ୍ତ ଜାରି
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ‘ଭୟ’।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Tilak will Play Practice Match: ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ତିଳକ
କାହା ମନରେ ବାପା, ମାଆ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇଦେବାର ଭୟ ରହିଛି ତ ଆଉ କାହା ମନରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଡର ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ କେବଳ ଏକ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରାକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସଦକୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଵଚ୍ଛ ବାୟୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ସେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି।