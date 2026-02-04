ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ଲୋକସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସଦ ପରିସରରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚି ନିଲମ୍ବିତ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ।" ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ହେଲୋ ଭାଇ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁ... ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ, ତୁମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରି ଆସିବ।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ହେଉଛ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ..." ଏହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସଂସଦ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଛି।