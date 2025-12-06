ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ହେଉ, ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ହେଉ, କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ରାଜନେତାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ରାଜନୀତି ଛାଡି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି |
ଆଜି ସେଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା | ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଉଭୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସଂସଦ ଯାଇଥିଲେ। ପରସ୍ପରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ହସି ହସି ମଜା କଲେ।
କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ
ପ୍ରଥମେ, ଦୁଇ ନେତା ଦୂରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗକୁ ଆସି କିରନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତା’ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi leaves from the Parliament after paying tribute to Dr. B.R. Ambedkar on his death anniversary.— ANI (@ANI) December 6, 2025
He says, "Ambedkar ji is an icon. He showed a path to the entire country, he gave us the Constitution. So, we remember him and protect his… pic.twitter.com/h1maSJW5DY
ରିଜିଜୁ ହସି କହିଲେ, "ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କରିଗଲି..." ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଉଦିତ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଜା କରି କହିଲେ, "ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ଆମେ ଏକାଠି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଜୁଡୋ ଲଢ଼ିବା।" ତା’ପରେ ରିଜିଜୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜୁଡୋକୁ ଭୟ କରନ୍ତି।