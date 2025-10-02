ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚୀନ୍ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କଲମ୍ବିଆର ଇଆଇଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଷା ଅଛି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ ଚୀନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱନେତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଚୀନ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ରଖିଛି, ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭାରତକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣ। ଭାରତ ଏହାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପଦ ହେଉଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ। ପ୍ରାୟ ୧୬-୧୭ଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏହି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଚୀନ୍ ଯାହା କରେ ତାହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ - ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଇବା।" ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।"