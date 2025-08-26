ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ମଧୁବନୀରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶରେ ରହିବ। ମଧୁବନୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅମିତ ଶାହ ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଥର ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସରକାର ୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥା କିପରି ଜାଣନ୍ତି।
ଅମିତ ଶାହ କିପରି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୪୦-୫୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସନ କରିବୁ। ଜଣେ ନେତା କିପରି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ଼ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଏହା କହିପାରିବେ କାରଣ ସେ ଭୋଟ ଚୋରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚୋରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା।"
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଏହି ଭୋଟ ଚୋରି ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏହା ଗୁଜରାଟରୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ୨୦୧୪ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ବାଛି ବାଛି, ସବୁଠି ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଜିତି ଏବଂ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତା’ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ପ୍ରମାଣ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି।"