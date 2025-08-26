ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ମଧୁବନୀରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ"ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ବସାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହେବେ, ଏହିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଉପାୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ। ୨୦୨୩ରେ, ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଏହି ଆଇନ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୩ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଆଇନକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେବଳ ଔପଚାରିକତା ପାଇଁ ବସନ୍ତି।" ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଲୋକମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହାଦେବପୁରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତିନୋଟି ବଡ଼ ଦଳ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି - ଶିବସେନା (UBT), ଏନସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ତିନୋଟି ଦଳ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଭୋଟ କମିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ ଭୋଟର ଆସିବେ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି।" ସେ କହିଥିଲେ, "ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏସବୁ ଗରିବ, ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆରଏସଏସର ଲୋକମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଲାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ୪୦୦ ପାର କରି ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ହଜିଯାଏ, ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ହଜିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଏହି ଅଧିକାର ହଜିଯାଏ, ତେବେ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ।"