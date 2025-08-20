ମହାକାଳପଡ଼ା: ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ୫ ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଥାନାଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସଆଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୁଲିସ ଟିମ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧ ଟା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଁଞ୍ଚି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।. ଏହି ସମୟରେ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାଉରି, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବିଜୟନଗର ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମେଜୟ ସାହାଣୀ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଖଡ଼ିଅଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ସୁମନ୍ତ ମଳିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ୬ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ନଗଦ ୨୮ ହଜାର ୩ ଶହ ଟଙ୍କା ସହିତ ୫ ପ୍ୟାକେଟ ତାସ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଥାନା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜୁଆଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
