ଏୟାରଫିଲଡ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏସଟିଏଫ ଟିମ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ। ଏହି ଆଧାରରେ ଏସଟିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାରଫିଲଡ ଥାନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପାନ ଦୋକାନ ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏସିପି ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
