ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ "ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫର୍ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ରଶ୍" ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ରେଳ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀ, ସମାନ ମୂଳ ସ୍ଥାନ (ଯେଉଁଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଛି) ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ (ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି) ପାଇଁ ଉଭୟ ପଥ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବା ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଭଡ଼ାରେ ୨୦% ରିହାତି ମିଳିବ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, "ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫର୍ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ରଶ୍" ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏପରି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରା ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଫେରିବା ଯାତ୍ରା "କନେକ୍ଟିଂ ଜର୍ନି" ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୭ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆଗୁଆ ସଂରକ୍ଷଣ ଅବଧି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, କେବଳ ସେହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ଲେକ୍ସି-ଫେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ |

ଏହି ସୁବିଧା ଅନଲାଇନ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟରେ କୌଣସି ଫେରସ୍ତ, ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।