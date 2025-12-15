ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରଜନୀକାନ୍ତ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି | ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା?
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତ ୧୯୯୫ର ବଙ୍ଗଳା ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା "ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା" ରେ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ, ରଜନୀକାନ୍ତ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୧୯୯୫ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଘୁରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଜଗଦୀଶ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ।
ମିଥୁନ୍ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାମିଓ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମିଥୁନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ୟାମିଓ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। "ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା" ରେ ସୌମିତ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ସେନଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବଙ୍ଗୀୟ ତାରକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ମିଥୁନ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୮୯ର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର" ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ |