ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ (Metropolitan Corporation of Delhi)ର ୧୨ଟି ୱାର୍ଡରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଳରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆପରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସହ ଆପର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୁଲ୍ୟ ନ ଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଆପ୍ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡିଲେ ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା?
ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୁଲ୍ୟ ନ ଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ,ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆପ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଦଳରୁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୋ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୋ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ?
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜେଶ ଦଳରେ ମିଶିବା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଉତ୍ତରୀୟ ସହ ବିଜେପି ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ଦଳକୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳରେ ମିଶିବା ପରେ ରାଜେଶ ଆପକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ , ଆପ ତାର ମୂଳ ବିଚାରଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରିବି ବୋଲି ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି।