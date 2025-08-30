ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତକୁ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଭା ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ମହାମାରୀ ହେଉ, ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ, ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ସବୁଠାରୁ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।' ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ ଏକ ଲାଭ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁବିଧା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଆମର ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।' ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂରାଜନୀତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ୭୦୦ କୋଟିରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୪୦୦୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ଏକ କ୍ରେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେନାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ସେନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପକରଣ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏକ ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଜରୁରୀ।'
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ରଣନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ଜିତିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଆମର ସେନା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପକରଣ ସହିତ ମନୋନୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।'