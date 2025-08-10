ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାୟସେନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ, "ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବୁ।" ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଜୀ ଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ, ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନ ଜୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୀତା ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ହେ ହନୁମାନ! ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ଲଙ୍କାରେ ଏତେ ହଙ୍ଗାମା କାହିଁକି କଲ? ତୁମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଲ?" ହନୁମାନ ଜୀ ବହୁତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ବସି ହାତ ଯୋଡି ସୀତା ଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। 'ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସ', ଭାରତ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କିପରି ପ୍ରଗତି କରୁଛି? ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦେଶ ଭାରତରେ ତିଆରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମହଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି ଯେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବାରୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ।