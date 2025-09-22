ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମରକ୍କୋରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଦେଖି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମେ ୬ ଏବଂ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କୌଣସି ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରକ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମରକ୍କୋର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନ। ମରକ୍କୋର ରାଜଧାନୀ ରବାତରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଭାରତର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରେ ନାହିଁ। ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିପାତ କରିଛୁ।" ଭାରତର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "କେହି କେଉଁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେବି କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରୁନାହୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେକୌଣସି ହେଉ। ଏହା ଭାରତର ଚରିତ୍ର।" ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମେ କୌଣସି ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରିନାହୁଁ କାରଣ ଆମକୁ ଭାରତର ଚରିତ୍ର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜନାଥ ସିଂହ ରବିବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମରକ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମରକ୍କୋ ଗସ୍ତ।