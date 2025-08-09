ସୋର,୯/୮(ଇମିସ) : ପବିତ୍ର ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ସହଯୋଗରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଲକ ପାତ୍ର, ସମାଜ ସେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଓ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପୃଥିବ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନର ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭୁୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭୟ ପତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନେ ପରସ୍ପର ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୪ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କନକ ନିୟୁଜ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।