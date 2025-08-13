ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବଲିଉଡରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥରେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡରେ ଧମାଲ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଜ୍ୟାକି ଭଗନାନୀଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ବଲିଉଡ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରକୁଲପ୍ରୀତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟାକି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। 'ଭାଇ ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସ ନାହିଁ' ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି | ଏବେ ଏହାର ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ନିକଟରେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟାକି ଭଗନାନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଭୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଆସି ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଶଂସକ ନିକଟତର ହେବା ମାତ୍ରେ, ଜ୍ୟାକି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମଜାରେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ନିକଟତର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟାକିଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ଗିଲିରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରକୁଲପ୍ରୀତ ଥଡୈୟାରା ଠକ୍କା, ଫୁଗଟମ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ରାକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଫିଲ୍ମ ୟାରିୟାଁ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରକୁଲପ୍ରୀତଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରକୁଲପ୍ରୀତ ଦକ୍ଷିଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। କିନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ନାୟିକା ହେଲେ। ଆଜି ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ବଲିଉଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି।