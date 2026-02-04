ୱାସିଂଟନ: ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ୨୫ଟି ସହରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ରୢାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ହିଂସା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା, ବରଫ ଓ ବରଫ-ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଟି ହଲ୍ ଓ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ନେତା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ହିଂସା-ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ମଧ୍ୟ-ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ହତ୍ୟା, ପୋଡ଼ାଜଳା, ଯୌନ ହିଂସା ଓ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ୍ବୈପାୟନ ଦେବ, ଦୀପ୍ତି ମହାଜନ, ଗୀତା ସିକନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟା ଜୈନ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ।