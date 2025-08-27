ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି (୨୭ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫) ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ରାମଦେବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।
ବାବା ରାମଦେବ କହିଥିଲେ, 'ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅଛି, ସେଠାରେ ବିଳାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ଏତେଥର କେହି ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେ ଥର ଟ୍ରମ୍ପ ବଦଳାଉଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ ଥର ମିଛ କହିଥିଲେ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ ଥର ମିଛ କହିଥିଲେ। ସେ ଦାଦାଗିରି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି।' ସେ କହିଥିଲେ, 'ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ (ଟ୍ରମ୍ପ) ଆସି ଆମେରିକାର ସେହି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ।'ଏବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏବେ ନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।'
ପତଞ୍ଜଳିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବା ରାମଦେବ କହିଥିଲେ, 'ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥନୀତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ୧୪୦ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି, ଆମେ ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିଭା, ନବସୃଜନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଆମେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ମନରୁ ହତାଶା ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ|