ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୋଲାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦି ବଘାଟ ଅର୍ବାନ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ, କରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜମାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଅଭାବରୁ ଆରବିଆଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି। ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି କଟକଣା ଜାରି କରିଛି |
ଯେମିତିକି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା ଋଣ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ବ ବହନ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ଆରବିଆଇ କହିଛି, "ବ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ମୋଟ ଜମାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଣ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଜମାକାରୀମାନେ ଜମା ବୀମା ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ପୋରେସନ (DICGC) ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଉପରେ ବୀମା ଦାବି କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆରବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।