ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି | ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ବିହାର ସଭାପତି ମଙ୍ଗାନି ଲାଲ ମଣ୍ଡଳ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଆରଜେଡିର ବିହାର ସଭାପତି ମଙ୍ଗାନି ଲାଲ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ଆସନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରି ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ଆଧାରରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା ପଠାଇଛୁ। ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆରଜେଡି ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି। ଯେଉଁ ଆସନରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ସେଠାରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହା ପରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ।"
ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ତେଜସ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା। ସେ ୨୦୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୨୦୨୦ରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ୭୦ ଆସନ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ୫୧ ଆସନ ହରାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ।" ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଧାର ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ।