ବାଲୁଗାଁ: ମାଛ ମାର୍କେଟସ୍ତିତ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର,ସାନ୍ତରା ପୁରସ୍ଥିତ ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର,ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର,ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର,ଗୁପତେଶ୍ୱର ଦେବ, ଗାନ୍ଧୀ ନଗରସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀ ଗିରି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର,ବିଦ୍ୟାଧର ପୁରସ୍ଥିତ ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ମାର୍କେଟସ୍ଥିତ  ମା ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ସୁନା ଓ ରୁପା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏସଡିପିଓ ଅଫିସ ନିକଟରୁ ବି ଚୋରି ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। 

