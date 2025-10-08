ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜିର ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୨୧ ରନ କରିଥିଲା। ୭୬ ରନରେ ସାତଟି ୱିକେଟ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଳ ୨୨୧ ରନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା। ବେଥ୍ ମୁନି ଏବଂ ଏଲିନା କିଙ୍ଗଙ୍କ ୧୦୬ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ବେଥ୍ ମୁନି ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ପରି ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଅପରାଜିତ ୧୦୯ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଲିନା କିଙ୍ଗ ଅପରାଜିତ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୦ ରନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଲା। ଆଲିସା ହିଲି ମାତ୍ର ୨୦ ରନ ଏବଂ ଫୋବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏଲିସ୍ ପେରି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୫ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୭୬ ରନରେ ସାତଟି ୱିକେଟ ହରାଇଲା | ତେବେ ବେଥ୍ ମୁନି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କିମ୍ ଗାର୍ଥ ୪୭ ବଲରେ ମାତ୍ର ୨୩.୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ। ବେଥଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ ୩୯ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏଲିନା କିଙ୍ଗ ଏବଂ ବେଥ୍ ମୁନି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
ବେଥ୍ ମୁନିଙ୍କୁ "ଲେଡି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍" କୁହାଯାଏ କାରଣ, ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୯୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ୯୧ ରନରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ୧୨୮ ବଲ୍ ରେ ୨୦୧ ରନ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ, ବେଥ୍ ମୁନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
୭୬ ରନରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ, ବେଥ୍ ମୁନି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରି ୧୦୯ ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏଲିନା କିଙ୍ଗ ଅପରାଜିତ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନାଶରା ସାନ୍ଧୁ ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଫାତିମା ସାନା ଏବଂ ରମୀନ୍ ଶାମିମ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାଏନା ବେଗ୍ ଏବଂ ସାଦିଆ ଇକବାଲ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।