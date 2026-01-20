ଋଷ-ଭାରତ: ଭାରତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଋଷର ବିମାନ । ଦମଦାର ଅଫର ଦେଲା ଭାରତର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଋଷ । ଋଷ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ, ସୁପରଜେଟ୍-୧୦୦ (SJ-100) ଏବଂ Il-୧୧୪-୩୦୦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଉଭୟ ବିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଋଷ ଟେକନିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଋଷ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।
ଭାରତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିଆ Il-114-300 ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଋଷ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଭାବରେ ଦେଖୁଛି । ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗର ବିକାଶ ପରେ ଭାରତ-ଋଷ ଯାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିପାରେ ।
ସୁପରଜେଟ୍-100ର ଭିଡିଓ ଜାରି
ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଋଷର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁପରଜେଟ୍-100 ର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସୁପରଜେଟରେ PD-8 ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନଟି ଵିଙ୍ଗ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ, Il-114-300 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏକ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ ।
Il-114-300 TV7-117ST-01 ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯେତେବେଳେ ସୁପରଜେଟ୍-୧୦୦ରେ ନୂତନ PD-8 ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଋଷରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବିମାନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକନିକ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।