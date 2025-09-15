ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ''ସୈୟାରା'' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ସହ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓଟିଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ''ସୈୟାରା' ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।
ଓରମାକ୍ସ ମିଡିଆର ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟପ-୩ ରେ କେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି |
'ସୈୟାରା'
''ସୈୟାରା'' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆହାନ୍ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫.୫ ମିଲିୟନ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି।
କୁଲି
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓଟିଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିଲା। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଚାରି ଦିନରେ ୪.୭ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି।
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେଣ୍ଡେ
ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେଣ୍ଡେ' ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ୧୪ ମଧ୍ୟରେ 'ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେଣ୍ଡେ'କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି।