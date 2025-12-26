ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସକ ଦଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହଠାତ୍ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ
ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିଟ୍ରୋଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗସ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଟି ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦେଶରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ, ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ।
ଏଥିରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ଯେ ହୋଟେଲ, ବୈଠକ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୂତାବାସ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହୁଛି। ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଏହା କହୁଛି।" ସେ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ସମୟରେ, ଆପଣ ଭାରତରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ବାହାରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଜାତୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ; କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିପାରିବ ନାହିଁ।"
ଜର୍ମାନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଠି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଟ୍ରୋଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସବୁ ମିଛ କଥା । ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କଥା ହେଉ। ଆମେ ଜାଣୁ ନା କାହିଁକି କିଏ କାହା ସହିତ ଜଡିତ।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।