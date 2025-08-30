ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଗୁ ଖାନ ଓରଫ ସମନ୍ଦର ଚାଚା ନିହତ ହୋଇଛି । ସେ ୧୯୫୫ ମସିହାରୁ ପିଓକେରେ ରହୁଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜିପିଏସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହିଜବୁଲ କମାଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ଗୁରେଜ୍ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ପରେ, ବାନ୍ଦିପୋରାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଗୁ ଖାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ବାଗୁ ଖାନଙ୍କ ନିପାତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ରେ ଗୁରୁବାର (୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫) ବାଗୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବାଗୁ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।