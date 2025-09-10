ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଦଳ ଶିବସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ନିରୁପମ କହିଛନ୍ତି, "ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନଡିଏକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ କେତେ ସାଂସଦ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ୩୨୪ ଭୋଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କେବଳ ୩୦୦ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ବିଷୟରେ କହିବେ ନାହିଁ।" ନିରୁପମ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ପରେ, ଏନଡିଏକୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏନଡିଏକୁ ୧୬ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୧୫ ଭୋଟ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
ଶାସକ ଦଳର ଦାବି ଉପରେ, ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭୋଟ ପାଇଲୁ। ଆମର ସଂଖ୍ୟା ୩୧୫ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ପାଇଲୁ। ୧୫ ଭୋଟ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିନାହିଁ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମୋଟ ୪୫୨ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ୩୦୦ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ମୋଟ ୭୮୧ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୬୭ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଭୋଟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଅତି କମରେ ୩୨୦ ଭୋଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ୩୦୦ ଭୋଟ ପାଇବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।