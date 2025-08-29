ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି | ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ କଥାକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯାଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଥିଲେ, "କିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? କିଛି କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଭଲ କାମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେପି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ।'' ବାସ୍ତବରେ, ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାର ଏକ କଥିତ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।