ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ମାସରେ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ହିଂସା ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ମଣିପୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦୁଇ-ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁର ଜଳୁଥିଲା, ହିଂସା ଉଗ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ।

ଏବେ ମୋଦୀ ଜିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିପୁର ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମିଜୋରାମ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ ମଣିପୁର ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। 

ଏହି ସମୟରେ, ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 'ଡ୍ରୋନ୍ ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳ' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଧରୁଣ କୁମାର ଏସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଭିଭିଆଇପି (ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି)'ଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମେ ୨୦୨୩ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ମୈତେଇ ଏବଂ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। 