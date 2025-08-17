ପୁଣେ: ଯିଏ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ | କିଛି ଏମିତି କହି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶରଦ ପାୱାର | ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ବସନ୍ତଦାଦା ପାଟିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସେ (ବସନ୍ତଦାଦା ପାଟିଲ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମୋର ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ପାୱାର ଶନିବାର ଏଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ସେହି ସମୟରେ ସମାନ "ଉଦାର ହୃଦୟର ନେତୃତ୍ୱ" ଥିଲା। ପାୱାର ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ତତ୍କାଳୀନ ଶିବସେନା-ବିଜେପି (ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି) ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ଏନସିପି ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଥର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ (ଇନ୍ଦିରା) ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯଶୱନ୍ତରାଓ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇ ନଥିଲେ। "ଶେଷରେ, ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ବସନ୍ତଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲୁ। ତଥାପି, ଆମ ଯୁବ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ (ଇନ୍ଦିରା) ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଚୌହାନ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ଦାଦା ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ।
"ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲି | "ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକ ହୋଇଥିଲୁ," ପାୱାର କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମରାଓ ଆଦିକ୍, ଶିବାଜୀରାଓ ନୀଳାଙ୍ଗେକର ସମେତ ଅନେକ ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। "କିନ୍ତୁ ଦାଦା କହିଥିଲେ, 'ଆଉ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦଳକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ,'" ଶରଦ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।" ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, 'କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଏକତାକୁ ବାଛିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସରେ ଆମ ପାଖରେ ଏପରି ଉଦାର ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା।'