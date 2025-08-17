ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର କେରଳରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ନକରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ତେବେ କେରଳରେ ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯିବ? ପ୍ରକୃତରେ, ମାଲାୟଲମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ରବିବାର) ରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
କିନ୍ତୁ, ଶଶି ଥରୁର ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ଭେଦଭାବ ରହିଛି? ଶଶି ଥରୁର ଆଜି ସକାଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଶଶି ଥରୁର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି - ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସାରା ଦେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା - କେରଳ ବ୍ୟତୀତ! ମାଲାୟଲମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ରବିବାର) ରେ ଅଛି।
ଶଶି ଥରୁର ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେହି ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଏହା ଏପରି କାହିଁକି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଥରେ ଏବେ ଏବଂ ଥରେ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପରେ! ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ଏକାଠି ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ? ସର୍ବପରି, କେରଳର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।" ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶଶି ଥରୁର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀ କହୁଥିବା ଶଶି ଥରୁର ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ନେତାମାନେ ମହାଭାରତ, ଭଗବଦ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତ ପୁରାଣରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧର୍ମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା।"