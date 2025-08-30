ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସରେ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ପରିସରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦତ୍ତ ଦାଶ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତସଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ସହ ପ୍ରତି ଋତିକ୍ ଗୋପିନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସହ-ପ୍ରତି ଋତିକ୍ ଅଭୟ କୁମାର ପରିଡା. ଏବଂ କୃପାନିଧି ବିଶ୍ଵାଳ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।.ଡକ୍ଟର ବୀରେଶ୍ବର ଜ୍ୟୋତିଷି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର, କେଶବ ପୃଷ୍ଟି, ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ, ସୁଧାଂଶୁ ପାଣି, ଗିରୀଶ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ପରିବେଶକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଭରଣ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣୀ,ଉପଦେଶ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା,ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେଶ କିପରି ସମାଜର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୃତି, ସଦାଚାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଏମ . ଜଗଜିତ୍ , ଡକ୍ଟର ମଳୟ କୁମାର ଧଳ,ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ବନବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମୀରାଣୀ ଦାଶ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ, ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ବିଶେଶ୍ବର ଜ୍ୟୋତିଷି, ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାୟ ୫୦ଜଣ ଖ୍ୟାତନାମା ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶତାଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।
ସହ ପ୍ରତି ଋତିକ୍ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଣି, ଶଶିକାନ୍ତ ପାଣି, ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା।