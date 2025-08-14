ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତରେ, ଦେଶର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ IMPS (ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ସର୍ଭିସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏସବିଆଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଅନଲାଇନ୍ IMPS ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ଚାର୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁଚୁରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏସବିଆଇର ଏହି ନିୟମ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସାଧାରଣତଃ IMPS ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ କାରବାର ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି, ଏସବିଆଇ ଛୋଟ କାରବାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ପରିସର ବାହାରେ ରଖିଛି। ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା YONO ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନାମମାତ୍ର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୨୫,୦୦୦ ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - ୨ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - ୬ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - ୧୦ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା IMPS କାରବାର (ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ) ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାରବାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
୧,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା - ୨ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
୧୦,୦୦୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା - ୪ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
୨୫,୦୦୦ ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - ୪ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - ୧୨ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା - ୨୦ ଟଙ୍କା + ଜିଏସଟି