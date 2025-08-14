ଶ୍ରୀନଗର: ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ପୁନଃଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି, ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୮ ପରେ, ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ପୁଣି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ବି.ଆର. ଗଭାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।

ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜହୁର ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।

ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୋପାଳ ଶଙ୍କରନାରାୟଣନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦାବି ଉପରେ ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଭୂମିଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପହଲଗାମରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ସଂସଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଇରଫାନ ହାଫିଜ୍ ଲୋନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରଖିଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ହେବ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୩ ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା "ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ" ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ।