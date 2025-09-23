ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍. କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମହିମାମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋମବାର, ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତିରୁନେଲଭେଲି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲିୟୁର ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଏକ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନାମ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି?" କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।
ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।" ତାମିଲନାଡୁରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜନେତାଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।