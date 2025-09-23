ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ମାମଲା ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ" ଦିଆଯିବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ମାମଲାର ପୁନର୍ବାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ।
ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୫ କୋଟି ଦାବିକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଆମାଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାମୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଦିୱାଲା କହିଥିଲେ, "ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ; ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼।" ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପତ୍ନୀ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପତ୍ନୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପତ୍ନୀ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ।"