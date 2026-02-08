ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଧୁନିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲିକାରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି କରିଡରକୁ ଗ୍ରେଟର ବେ ଏରିଆରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ୨୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସେନଜେନ-ଝୋଙ୍ଗସାନ ଲିଙ୍କ୍ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ୬.୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଜଳମଗ୍ନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି।
ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାମୁଦ୍ରିକ କରିଡର
ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ଏହି କରିଡର କେବଳ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସେତୁରେ କୃତ୍ରିମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ପାଣି ତଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଓ ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କରିଡରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏହା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରାକୁ ୨୦ ମିନିଟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ର ସଂଯୋଗ ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 2 Death Car Accident ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ, ୫ ଆହତ
ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ଆକାଶରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପକ୍ଷୀ ଅବା ଏକ ଚିଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ଓ ବଡ଼ ଜୁଆର ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Nigeria :ନାଇଜେରିଆରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ: ୩ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୃତ, ଜଣେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୪ ବର୍ଷ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍କୁ ୧୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ଟି ପ୍ରାୟ ୧୩୭,୦୦୦ ବର୍ଗ ମିଟରର ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୯ଟି ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ସମାନ। ଲିଙ୍ଗ୍ଡିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଳରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୀନ୍ର ପଶ୍ଚିମ କୃତ୍ରିମ ଦ୍ୱୀପ ଏବେ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ଫିଟାଇଛି।