ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ-ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ୨୧ ପାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଘଟଗେ ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସ୍ବୀକାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର। ଏହି ଅଭିଯାନ ୧୧ ଜୁଲାଇ ରୁ ୧୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେଏହା କରାଯାଇଥିଲା।
ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ୯ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା
ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ। ତଥାପି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସମ୍ (ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ) ବା ଉଲଫା (ଆଇ) ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ମିଆଁମାରର ସାଗାଇଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ସଂଗଠନର ତିନି ଜଣ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ, ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେନା ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏପରି କୌଣସି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ। ଉଲଫା (ଆଇ) ଗୋଷ୍ଠୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଆସାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିଆଁମାରରେ ଭାରତର ୧୬୦୦ କିଲୋମିଟର ସୀମାରେ ଏହାର ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ଶିବିର ଅଛି। ସେନା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ରରେ ଅପରେସନର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।