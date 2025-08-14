ଶ୍ରୀନଗର: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କୁପୱାଡ଼ାର ୱାଜାମା ହଣ୍ଡୱାଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ପଣ୍ଡିତ, ସଜ୍ଜାଦ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଏବଂ ଅସଫାକ ଅହମ୍ମଦ ମଲିକ | ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଦୁଇଟି ପିସ୍ତଲ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍, ଏକେ ୪୭ ରାଇଫଲର ୨୦ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେନା ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜଣେ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ଉରିର ଚୁରୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନିକମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଗୁଳିବିନିମୟ ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଏସଏଫ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।