କୋଲକାତା: କୋଲକାତାର ଆର୍‌ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ଲାଇଭ୍ କରାଯାଉଥିବା ସହ କେଉଁ ପକ୍ଷ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ତାହା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୁଣାଣି ସମୟର କିଛି ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେ‌ଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡିଓରେ ସିବିଆଇର ପକ୍ଷ ରଖୁଥିବା ଓକିଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଥିବା କପିଲ ସିବଲଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

Complete insensitivity on display. Like Mamata Banerjee, the legal team representing WB Govt, led by former Congressman Kapil Sibal, showed no remorse, whatsoever, for having killed the young doctor twice…



Solicitor General Tushar Mehta had to remind Kapil Sibal ‘not to laugh’. pic.twitter.com/bwtJBqeSBb