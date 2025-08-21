ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଉପରେ ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ହାଜତରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ୧୩୦ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୫, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ଆଗତ ହେବା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ୨୦୧୦ ସୋହରାବୁଦ୍ଦିନ ଶେଖ ମିଥ୍ୟା ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲାରେ ଗୁଜରାଟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଶାହଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତାଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, 'ଏହି ବିଲ୍ ଦେଶର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି । ମୁଁ କ'ଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଜରାଟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ନୈତିକତା ପାଳନ କରିଥିଲେ କି?' କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଏହି ବୟାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ନୈତିକତା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲି ବରଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି । ଏମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ନୈତିକତା ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଆମେ ଏତେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବୁ। ମୁଁ ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି।'
ଭିତରେ ଗାଳି, ବାହାରେ କୋଳାକୋଳି
ସଂସଦ ଭିତରେ ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଥିବାବେଳେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ମିଳାଇବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା | ବାସ୍ତବରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ସଂସଦରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କ୍ଲବ ସଚିବ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ରୁଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ଜବାବରେ, ରୁଡି ହସି "ଧନ୍ୟବାଦ" କହିଥିଲେ।