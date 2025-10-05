ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଅହଲ୍ୟାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ, "ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଟିଲ ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ବାଲାସାହେବ ଭିଖେ ପାଟିଲଙ୍କ ସହିତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।"
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଔରଙ୍ଗାବାଦକୁ ଅହଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସେହିମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ। ଯେଉଁମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଔରଙ୍ଗାବାଦର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ।" ସେ କହିଥିଲେ, ଏଥର, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ପଡିଛି | ଯାହାଦ୍ୱାରା ୬୦ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୩୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୩୧ କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହାୟତା ଏବଂ ୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଣ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଇ-କେୱାଇସି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଏକକାଳୀନ ଅବଧି ପାଇଁ ଶିଥିଳ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି।"