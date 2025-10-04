ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶନିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତରରେ, ସେ ମା' ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଜଗଦଲପୁରରେ ବସ୍ତର ଦଶହରା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ବସ୍ତର ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।" ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଅମିତ ଶାହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବସ୍ତରର ଶାନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବସ୍ତର ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦ।
ବସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପରେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ।