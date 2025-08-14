ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ବାହାଦୁରି କମିବାର ନଜର ଆସୁନାହିଁ | ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (୧୪ ଅଗଷ୍ଟ) ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟର ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ଦିନିଆ ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଶାହବାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୮ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ଦେଶକୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହକାରେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।"
ଶାହବାଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାତିର ପିତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏବଂ ଆଲ୍ଲାମା ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଇତିହାସର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲା।"
ଶାହବାଜ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ମିଛ କହିଥିଲେ। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଭାରତ ଆମ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଦି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ କେବଳ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପବିତ୍ରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଗର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।"