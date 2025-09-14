ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ପେସର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତି କମରେ ତିନିଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ "ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ" ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ। ଶୋ' 'ଆପ କି ଅଦାଲତ'ରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଶାମି ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ବସ୍ ଯୋଗେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କିପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ।
ସେ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। "ଆପ କି ଅଦାଲତ"ରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଥିଲେ, "ମୋ ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିଥାଆନ୍ତି... ମୋର ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ଭୁଲି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି | ମୁଁ ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ଏବେ ଏସବୁ ଭୁଲି ମୋ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି ।
ଏହି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ଶାମି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ: "ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା... ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ.. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି... ଆପଣ ବହୁତ ଚାପରେ କାମ କରନ୍ତି।"