ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୨୮୮ ଆସନରୁ ୧୬୦ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।
ଏନସିପି(ଏସପି) ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୮୮ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୬୦ ଆସନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପରେ, ମୁଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମୁଁ ମତ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ।"
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଗୁରୁବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ୪୦ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟିମ୍ ଗଭୀର ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ପରେ ନକଲି ଭୋଟର, ନକଲି ଠିକଣା, ନକଲି ଫଟୋ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଫର୍ମ-୬ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପାଇଁ ଇସି ବିଜେପି ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।