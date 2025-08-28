ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ' ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂତନ ସିଜିନ୍ ସହିତ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୋ'ର ଅଡିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶୋ'ର ବିଚାରକ ଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ'ର ନୂତନ ସିଜିନ୍ର ସମସ୍ତ ବିଚାରକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ'ର ଗତ ସିଜିନ୍ରେ କିରଣ ଖେର, ବାଦଶାହା ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଶୋ'ର ବିଚାରକ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ରେ ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ, ନେହା କକ୍କର ଏବଂ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଶୋ'ର ବିଚାରକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ସିଜିନ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ'ର ନୂତନ ସିଜିନ୍କୁ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ହୋଷ୍ଟ କରିବେ।
'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ'ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରୁ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିରଣ ଖେରଙ୍କୁ ଶୋ'ରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ରେ କିରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତନଭି - ଦି ଗ୍ରେଟ'ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ କିରଣ ଅନୁପମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।