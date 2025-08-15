ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶୋଲେ'କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପ୍ରତି ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଯୋଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ କେବଳ ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମ, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପରଦାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ୨୫ କୋଟି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୋଜଗାର ମାତ୍ର ୩୫ କୋଟି ଥିଲା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା...
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୫ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଦୁଇ-ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିଏଟରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ରୋଜଗାରର ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସାକନିଲ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମ ଶୋଲେର ବଜେଟ୍ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହ ୫୦ କୋଟି ଥିଲା।
'ଶୋଲେ' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ୨୫ କୋଟି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁସାରେ, ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଦେଖାଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର ସଂଗ୍ରହ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସିନେମା 'ବାହୁବଳୀ' ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ମାତ୍ର ୧୦ କୋଟି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ୧୦୦୦ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସଂଗ୍ରହରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି 'ଶୋଲେ' ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦର ପ୍ରାୟ ୨ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା।
ଆଜିର ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଅନେକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଟିକେଟ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ଶହେରୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ 'ବାହୁବଳୀ' ଏବଂ 'ଦଙ୍ଗଲ' ଭଳି ସିନେମା 'ଶୋଲେ' ତୁଳନାରେ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯଦି ଏହି ସିନେମା ଆଜିର ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ବାହୁବଳୀ'କୁ ସଂଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏହାର କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ କୋଟି ହୋଇଥାନ୍ତା।