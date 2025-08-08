ମୁମ୍ବାଇ: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ଶୋଲେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି । ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଶୋଲେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ କେତେ ଫିସ୍ ପାଇଥିଲେ।
ଶୋଲେରେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଜୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବୀରୁ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏବେ ବି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ଠାକୁର ବଳଦେବ ସିଂହ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ।
ବଲିଉଡର ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ ହେମା ମାଳିନୀ ଶୋଲେରେ ବାସନ୍ତୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଶୋଲେରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
'ଗବ୍ବର' ଭୂମିକାରେ ଅମଜାଦ ଖାନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଳାପ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ମ୍ୟାକମୋହନ ସାମ୍ବା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।