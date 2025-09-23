ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ୱିପ୍ରୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି | ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ସହରର ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ, ବିଶେଷକରି ଇବ୍ଲୁର ଜଙ୍କସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ କମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ କମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ୱିପ୍ରୋ କ୍ୟାମ୍ପସ ଦେଇ କିଛି ଯାନବାହନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ ଚିଠିରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମର ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ୱିପ୍ରୋ କ୍ୟାମ୍ପସ ଦେଇ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଯାନବାହନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ବିଶେଷକରି ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ଇବ୍ଲୁର ଜଙ୍କସନରେ, ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱିପ୍ରୋ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଇ କିଛି ଯାନବାହନକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ୱିପ୍ରୋକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୱିପ୍ରୋର ସହଯୋଗ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ବାସଯୋଗ୍ୟ ସହର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ଘରୁ କାମ(ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫିସରୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।